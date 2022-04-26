Сервисом подбора альтернативных поставщиков воспользовались более 130 компаний

Более 130 компаний воспользовались сервисом подбора альтернативных поставщиков оборудования, комплектующих и материалов. Программа запущена для преодоления последствий санкций.

Более 50 обратившихся попросили помочь найти нужные товары, и больше 70 компаний сами захотели стать альтернативными поставщиками для промышленных предприятий. Об этом сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Для участия в этой программе нужно оставить заявку на сайте Агентства промышленного развития. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.