Финский концерн Valio планирует продать российское производство

Финский концерн Valio, который специализируется на молочных продуктах, передаст российское производство компании "Велком". Об этом сообщает пресс-служба компании.

Покупатель приобретет права на бренд Viola и завод по выпуску плавленых и полутвердых сыров в Московской области. Продажа компании позволит продолжить производство и продажу продукции Viola, сохранить локальный ассортимент.