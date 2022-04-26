В Госдуме предложили увеличить налоговый вычет при покупке жилья в два раза – до 520 тысяч рублей.

Документом также предлагается увеличение максимального налогового вычета за погашение процентов по ипотеке до 780 тысяч рублей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.