Минпромторг включил 200 брендов в список товаров для параллельного импорта

Многие вещи будет возможно привозить в Россию без согласия производителей. Это больше 200 брендов – одежда, обувь и даже запчасти для машин, которые исчезли из продажи из-за санкций.

Список уже подготовил Минпромторг. Ввозить их в РФ смогут "челноки", считают аналитики Центробанка. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.