ЦБ зафиксирует курсы валют на ближайшую неделю

Курсы валют зафиксируют на неделю. Речь идет о днях, которые объявили выходными из-за борьбы с коронавирусом.

Центробанк предложил к времени карантинных мер применить тот же принцип, что и на новогодние праздники.

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