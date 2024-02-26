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26 февраля, 18:30

Экономика

В АСВ назвали размер страховой ответственности по вкладам Киви Банка

В АСВ назвали размер страховой ответственности по вкладам Киви Банка

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Агентство по страхованию вкладов оценило активы Киви Банка для расчетов с кредиторами. По последним данным, в банке более девяти миллионов электронных кошельков. На них лежит 4,4 миллиарда рублей.

Страховое возмещение смогут получить почти 300 физических лиц, порядка 11 тысяч индивидуальных предпринимателей и девять тысяч юридических лиц. По предварительной информации, в кредитной организации достаточно активов для расчетов со всеми кредиторами.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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