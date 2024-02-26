Объем производства продуктов питания в Москве увеличился почти на 40%

Объем производства продуктов питания в столице вырос более чем на 38%, сообщил заммэра Владимир Ефимов. Столичные предприятия больше всего нарастили выпуск мясной и молочной продукции.

Большую роль в развитии производства сыграла поддержка города. Так, в Москве статус промкомплекса имеют 24 предприятия по выпуску кондитерских, хлебобулочных, мясных и молочных изделий. Это дает им значительные налоговые льготы.

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