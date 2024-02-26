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26 февраля, 07:15

Экономика

Онлайн-продажи увеличились в столице в 1,5 раза за 2023 год

Онлайн-продажи увеличились в столице в 1,5 раза за 2023 год

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В Москве набирает популярность онлайн-шоппинг, причем горожане предпочитают заказывать через интернет продукты питания и товары первой необходимости. По данным экспертов, такие онлайн-продажи будут расти и дальше: только за 2023 год они увеличились 1,5 раза.

По прогнозу аналитиков, рынок таких услуг продолжит расти в 2024 году и в заказах прибавит еще 40%, перевалив за отметку в 850 миллионов заказов. Специалисты ожидают и умеренный рост среднего чека – примерно на 50 рублей.

Выгодно ли в интернете покупать продукты? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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