Онлайн-продажи увеличились в столице в 1,5 раза за 2023 год

В Москве набирает популярность онлайн-шоппинг, причем горожане предпочитают заказывать через интернет продукты питания и товары первой необходимости. По данным экспертов, такие онлайн-продажи будут расти и дальше: только за 2023 год они увеличились 1,5 раза.

По прогнозу аналитиков, рынок таких услуг продолжит расти в 2024 году и в заказах прибавит еще 40%, перевалив за отметку в 850 миллионов заказов. Специалисты ожидают и умеренный рост среднего чека – примерно на 50 рублей.

Выгодно ли в интернете покупать продукты? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.