Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08:45

Экономика

В РФ подорожают цветы в предверии 8 марта

В РФ подорожают цветы в предверии 8 марта

Российские фермеры попросили Минсельхоз ограничить ввоз картофеля из других стран

Россиянам рассказали, как посчитать расходы после длительных выходных

Минторг США ограничил экспорт бытовой техники

"Актуальный репортаж": владелец IKEA и "Мега" решил продать недвижимость в РФ

Новости часа: "Тинькофф, Альфа-Банк и Росбанк подготовились к санкциям ЕС

Собянин: в Москве налажено собственное производство сухих молочных смесей

Стало известно, почему на самом деле перед 8 марта дорожают цветы

Карты UnionPay подсанкционных банков могут перестать работать за рубежом

Новости часа: ВС РФ продолжают занимать позиции ВСУ на кременском участке в Донбассе

Перед 8 марта цветы в России как обычно дорожают, но это не связано с поставками или нехваткой товара. Спрос в 20 раз выше, чем в обычные дни. Об этом заявили в Национальной ассоциации цветоводов.

По данным организации, импорт цветов в Россию сейчас стабильный. В сравнении с прошлогодними показателями ситуация не изменилась. В РФ выращивается около 17% цветов, все остальное – привозят из-за границы. Основные поставщики сейчас – дружественные страны Кения и Эквадор.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
экономикавидеоИван Лозовой
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика