В РФ подорожают цветы в предверии 8 марта

Перед 8 марта цветы в России как обычно дорожают, но это не связано с поставками или нехваткой товара. Спрос в 20 раз выше, чем в обычные дни. Об этом заявили в Национальной ассоциации цветоводов.

По данным организации, импорт цветов в Россию сейчас стабильный. В сравнении с прошлогодними показателями ситуация не изменилась. В РФ выращивается около 17% цветов, все остальное – привозят из-за границы. Основные поставщики сейчас – дружественные страны Кения и Эквадор.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

