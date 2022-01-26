Москвичам рассказали, как изменились цены на растворимый кофе

Телеканал Москва 24 запустил новую рубрику "Ценные кадры". Каждую неделю для жителей столицы отслеживают, как меняется стоимость тех или иных продуктов в магазинах. В этот раз были проанализированы цены на растворимый кофе "Карт Нуар", упаковка 95 граммов.

В "Пятерочке" на него акция – 369,99 рубля. Действует она уже пару недель. В "Перекрестке" товар существенно дороже, и цену совсем недавно на него подняли на 20 рублей. Кофе там по 759 рублей.

В "Азбуке Вкуса" стоимость самая высокая – 835 рублей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.