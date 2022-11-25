Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

13:00

Общество

Новости часа: РФ обсуждает обмен замороженных активов российских инвесторов за границей

Новости часа: РФ обсуждает обмен замороженных активов российских инвесторов за границей

Компания Nvidia официально ушла из России

На месте британской Lush в России запустят новую косметическую сеть

СМИ сообщили о неизбежной торговой войне между Европой и США

Россиян предупредили о подорожании импортных живых елок

Графики поставки вооружения в войска на ближайшее будущее утверждены

Внешнее энергоснабжение ЗАЭС восстановлено

Минфин может сохранить налогообложение работающих за границей россиян по ставке 13%

Новости часа: Россия будет наращивать орбитальную группировку спутников

ЦБ РФ ограничит возможность выдачи рискованных займов с 2023 года

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Россия обсуждает обмен замороженных активов российских инвесторов за границей на средства иностранных в РФ. Об этом рассказал глава Минфина Антон Силуанов.

Россия достигла цифрового суверенитета, практически все иностранные IT-компании ушли с рынка. Такое заявление сделал глава Минцифры Максут Шадаев.

Страховые пенсии проиндексируют на 4,8% с 1 января 2023 года. Об этом сообщил Минтруд.

Читайте также
экономикатехнологииобществовидеоЕвгения Мирошкина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика