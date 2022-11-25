Новости часа: РФ обсуждает обмен замороженных активов российских инвесторов за границей

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Россия обсуждает обмен замороженных активов российских инвесторов за границей на средства иностранных в РФ. Об этом рассказал глава Минфина Антон Силуанов.

Россия достигла цифрового суверенитета, практически все иностранные IT-компании ушли с рынка. Такое заявление сделал глава Минцифры Максут Шадаев.

Страховые пенсии проиндексируют на 4,8% с 1 января 2023 года. Об этом сообщил Минтруд.