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25 октября, 21:45

Экономика

Минюст предложил выплачивать алименты студентам-очникам до 23 лет

Минюст предложил выплачивать алименты студентам-очникам до 23 лет

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Минюст разработал законопроект, согласно которому алименты будут выплачивать совершеннолетним детям до 23 лет, если они после школы продолжают учебу в очном формате в образовательных организациях.

Также законопроект предполагает, что окончившие школу совершеннолетние дети будут получать алименты до 1 сентября того года, когда они завершили обучение в школе, если они не достигли 19 лет. Кроме того, ведомство подготовило поправки, которые подразумевают привлечение к административной и уголовной ответственности за неуплату алиментов без уважительных причин.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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