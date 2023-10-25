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25 октября, 08:00

Экономика

Куриное мясо начало дешеветь в России впервые с июня

Куриное мясо начало дешеветь в России впервые с июня

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В России впервые с июня начало дешеветь мясо курицы. Цена на тушку бройлера в оптовом сегменте снизилась почти на 3% – до 210 рублей за килограмм. Об этом пишут "Ведомости".

В сентябре, по данным Росстата, стоимость 1 килограмма курицы составила 221 рубль. Как сообщает издание, в конце сентября на совещании в Минсельхозе обсуждали с компаниями необходимость снижать цены на мясо курицы иначе участники рынка столкнулись бы с мерами госрегулирования.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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