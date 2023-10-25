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25 октября, 07:30

Экономика

Внешний долг к ВВП России впервые в истории упал ниже 15%

Внешний долг к ВВП России впервые в истории упал ниже 15%

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Внешний долг к ВВП России впервые в истории упал ниже 15% по показателям второго квартала. Об этом сообщили РИА Новости, ссылаясь на данные Центробанка.

Этот показатель стабильно снижается последние несколько лет. По итогам 2020 года он составлял 31%, а к концу 2021 – чуть больше 26%.

Внешний долг как государственный, так и корпоративный в денежном выражении на конец этого июня составлял 343 миллиарда долларов – это примерно 30 триллионов рублей.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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