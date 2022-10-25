Минфин и Госдеп США предупредили турецкий бизнес о санкциях за сотрудничество с РФ – СМИ

Минфин и Госдеп США предупредили турецкий бизнес о возможных санкциях за сотрудничество с Россией. Об этом написала газета Дюнья, сославшись на переговоры, которые провела американская делегация с турецким деловым советом 23 октября.

Этот визит состоялся после встречи Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана в Астане. Чего боятся США и может ли что-то повлиять на развитие российско-турецких отношений? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.