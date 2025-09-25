Банк России выпустит новые банкноты номиналом 50 и 10 рублей

Банк России выпустит новые купюры номиналом 50 и 10 рублей. Они поступят в обращение в 2027 и в 2028 году соответственно.

Сроки выпуска были скорректированы из-за подбора дизайна для банкнот. Ранее Центробанк анонсировал, что до текущего года появится обновленная тысячерублевая купюра. Новые банкноты будут постепенно заменять деньги образца 1997 года. Ввод в обращение будет осуществляться поэтапно.

