Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

25 сентября, 14:15

Экономика

Банк России выпустит новые банкноты номиналом 50 и 10 рублей

Банк России выпустит новые банкноты номиналом 50 и 10 рублей

"Деньги 24": годовая инфляция в России упала ниже 8%

"Деньги 24. Финансовая грамотность": паевые инвестиционные фонды

Косметику и бытовую химию начнут маркировать в России с 1 октября

В России могут повысить налог для самозанятых

Большие очереди на АЗС заметили в нескольких регионах России

"Деньги 24": эксперт рассказал об увеличении расходов бюджета РФ на социальную сферу

"Торги Москвы": подготовка кадров в системе торгов и закупок

"Деньги 24": порог упрощенной системы налогообложения для бизнеса снизят до 10 млн руб

"Деньги 24": ФНС разослала россиянам уведомления об имущественных налогах

Банк России выпустит новые купюры номиналом 50 и 10 рублей. Они поступят в обращение в 2027 и в 2028 году соответственно.

Сроки выпуска были скорректированы из-за подбора дизайна для банкнот. Ранее Центробанк анонсировал, что до текущего года появится обновленная тысячерублевая купюра. Новые банкноты будут постепенно заменять деньги образца 1997 года. Ввод в обращение будет осуществляться поэтапно.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
экономикавидеоРоман КарловНаталия Шкода

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика