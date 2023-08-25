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12:30

Экономика

Россельхознадзор будет проверять всю рыбную продукцию из Японии на наличие радиации

Россельхознадзор будет проверять всю рыбную продукцию из Японии на наличие радиации

Россельхознадзор ввел усиленный контроль рыбной продукции из Японии

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Всю рыбную продукцию из Японии теперь будут проверять на наличие радиации. Если обнаружат превышение допустимых уровней, поставки сразу запретят. Это заявил Россельхознадзор.

Кроме того, стало известно, что в Китае массово скупают морскую соль. Люди опасаются, что ее производство упадет. Дело в том, что Япония начала сбрасывать в Тихий океан воду с аварийной атомной станции "Фукусима-1". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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