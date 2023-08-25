12:30Экономика
Россельхознадзор будет проверять всю рыбную продукцию из Японии на наличие радиации
Всю рыбную продукцию из Японии теперь будут проверять на наличие радиации. Если обнаружат превышение допустимых уровней, поставки сразу запретят. Это заявил Россельхознадзор.
Кроме того, стало известно, что в Китае массово скупают морскую соль. Люди опасаются, что ее производство упадет. Дело в том, что Япония начала сбрасывать в Тихий океан воду с аварийной атомной станции "Фукусима-1". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.