Объем продукции текстильной промышленности вырос более чем на 30% в столице

Московская текстильная промышленность показывает рекордные темпы роста. За последние полгода объем продукции увеличился более чем на 30%, а реализация принесла более 30 миллиардов рублей. Об этом говорят в департаменте инвестиционной и промышленной политики.

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