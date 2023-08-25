Российские производители призвали чаще менять цены из-за курса рубля

Российские производители просят чаще менять цены из-за курса рубля. Они отмечают, что его резкое ослабление ухудшило экономику предприятий – выросли цены на сырье, тарифы на грузоперевозки.

Производители предлагают согласовать новые условия, а именно признать, что волатильность валют является достаточным основанием для изменения цен как для импортеров, так и для отечественных изготовителей.

Как ожидается, 26 августа это предложение рассмотрят в Межотраслевом экспертном совете по развитию потребительского рынка. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.