Цены на заправках выросли за неделю в большинстве российских регионов. По данным Росстата, литр бензина в среднем подорожал на 8 копеек, а дизельное топливо – на 11. Самый большой скачок – у 98-го бензина. Цена поднялась на 27 копеек за литр.

Росстат отметил рост стоимости топлива на заправках в 54 субъектах. Больше всего цена подскочила в Коми. А в Магаданской и Самарской областях, Алтайском и Краснодарском краях есть небольшое снижение. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.