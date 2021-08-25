Владелица Wildberries стала самой богатой женщиной России

Основательница Wildberries стала богатейшей женщиной России. За год состояние Татьяны Бакальчук выросло на 1 200% и составило 13 миллиардов долларов. Таковы данные Forbes.

Второе место заняла лидер прошлогоднего рейтинга, глава "Интеко" Елена Батурина. Ее состояние в десять раз меньше, чем у Бакальчук, – 1,3 миллиарда долларов.

Столько же заработала Лидия Михайлова, семья которой владеет группой "Черкизово".

На четвертом месте – дочь совладельца нефтяной компании "Лукойл" и футбольного клуба "Спартак" Леонида Федуна – Екатерина. Активы ей передал отец, а Forbes оценил их в 900 миллионов долларов.

Замыкает пятерку самых богатых женщин Валентина Шнайдер. Ее семья владеет сетью магазинов "Светофор". Состояние Шнайдер – 650 миллионов долларов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.