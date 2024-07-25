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25 июля, 09:45

Экономика

Российские банки начнут блокировать подозрительные денежные переводы с 25 июля

Российские банки начнут блокировать подозрительные денежные переводы с 25 июля

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С 25 июля российские банки будут приостанавливать денежные переводы подозрительным лицам, даже если клиент настаивает на операции. Это будет происходить в тех случаях, когда информация о получателе будет найдена в особой базе Центробанка, куда попадают данные о причастности к мошенническим схемам.

Если финансовая организация нарушит правило, и клиент потеряет деньги, то она возместит ему ущерб в течение месяца. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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