Госдума одобрила проект о бесплатных переводах до 30 млн рублей между своими счетами

До 30 миллионов рублей в месяц можно будет перевести между своими счетами в разных банках без комиссии, такой законопроект приняли во втором чтении в Госдуме.

Речь идет об онлайн переводах через приложения или интернет-банки, а также по номеру телефона через систему быстрых платежей. При этом переводы в банковских отделениях будут оплачиваться, так как это требует от организаций определенных затрат. Комиссию также возьмут и за перевод по номеру карты. Ожидается, что в ближайшее время закон будет принят окончательно и вступит в силу через 9 месяцев.

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