Крупнейшие банки России снизили ставки по ипотеке

Более половины крупнейших российских банков снизили реальные ставки по ипотеке. Согласно данным с сайтов кредитных организаций, шесть банков из топ-10 пересмотрели условия: средний уровень полной стоимости жилищных кредитов опустился ниже 28%, а минимальный уровень снизился до 25%.

Однако, по мнению аналитиков, ипотека станет по-настоящему доступной для населения только при ставках ниже 15% годовых. Эксперты отмечают, что подобного снижения стоит ожидать не раньше следующего года.

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