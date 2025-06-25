Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

25 июня, 07:30

Экономика

Крупнейшие банки России снизили ставки по ипотеке

Крупнейшие банки России снизили ставки по ипотеке

Эксперты рассказали о влиянии ближневосточного конфликта на импорт товаров в РФ

Складские комплексы столичного региона резко опустели

Жилье в столичных новостройках подорожало на 7% с начала 2025 года

Высшее образование подорожало в столичных вузах

В банках РФ вырос спрос на вклады сроком на год

Ирано-израильский конфликт может повлиять на ввоз импортных товаров в столицу

Минфин РФ обяжет онлайн-магазины платить НДС за вещи из-за рубежа дешевле 200 евро

Стоимость нефти на мировом рынке упала до 70 долларов за баррель

Конфликт на Ближнем Востоке может повлиять на ввоз импортных товаров в Москву

Более половины крупнейших российских банков снизили реальные ставки по ипотеке. Согласно данным с сайтов кредитных организаций, шесть банков из топ-10 пересмотрели условия: средний уровень полной стоимости жилищных кредитов опустился ниже 28%, а минимальный уровень снизился до 25%.

Однако, по мнению аналитиков, ипотека станет по-настоящему доступной для населения только при ставках ниже 15% годовых. Эксперты отмечают, что подобного снижения стоит ожидать не раньше следующего года.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
экономикавидеоДмитрий КозачинскийДарья Ермакова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика