Члены ТПП РФ рассказали о перспективах работы на внутреннем рынке

25 мая в ТАСС прошла пресс-конференция Торгово-промышленной палаты РФ. Мероприятие приурочено ко Дню российского предпринимательства, который ежегодно отмечается 26 мая.

О новых подходах к развитию малого и среднего предпринимательства, санкционном давлении на бизнес и перспективах работы на внутреннем рынке рассказывали:

