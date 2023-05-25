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25 мая, 15:20

M24.RU

Члены ТПП РФ рассказали о перспективах работы на внутреннем рынке

Члены ТПП РФ рассказали о перспективах работы на внутреннем рынке

Минфин РФ предложил разрешить продажу алкоголя в магазинах аэропортов на внутренних рейсах

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25 мая в ТАСС прошла пресс-конференция Торгово-промышленной палаты РФ. Мероприятие приурочено ко Дню российского предпринимательства, который ежегодно отмечается 26 мая.

О новых подходах к развитию малого и среднего предпринимательства, санкционном давлении на бизнес и перспективах работы на внутреннем рынке рассказывали:

  • президент ТПП РФ Сергей Катырин;
  • вице-президент ТПП РФ Елена Дыбова;
  • руководитель "НПП Порошковые технологии" Александр Изюков.
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