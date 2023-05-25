25 мая, 15:20M24.RU
Члены ТПП РФ рассказали о перспективах работы на внутреннем рынке
25 мая в ТАСС прошла пресс-конференция Торгово-промышленной палаты РФ. Мероприятие приурочено ко Дню российского предпринимательства, который ежегодно отмечается 26 мая.
О новых подходах к развитию малого и среднего предпринимательства, санкционном давлении на бизнес и перспективах работы на внутреннем рынке рассказывали:
- президент ТПП РФ Сергей Катырин;
- вице-президент ТПП РФ Елена Дыбова;
- руководитель "НПП Порошковые технологии" Александр Изюков.