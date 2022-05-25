ФАС зафиксировала снижение биржевых цен на бензин Аи-92 в РФ

ФАС фиксирует снижение биржевых цен на бензин Аи-92 в России с начала года почти на треть.

Чартерную программу в Дагестан продлят до конца лета.

Более 1,8 миллиона билетов в музеи было куплено по "Пушкинской карте".

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