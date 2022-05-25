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Экономика

11:00

Специалисты рассказали, появится ли в России аналог IKEA

экономикапресс-конференция

25 мая в пресс-центре Агентства "Москва" прошла пресс-конференция на тему "Есть идея без IKEA – перспективы развития российской мебельной промышленности в условиях санкций".

О судьбе мебельной промышленности рассказали:

  • генеральный директор ЗАО "Первая мебельная фабрика", президент Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности РФ Александр Шестаков;
  • генеральный директор Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности РФ Тимур Иртуганов;
  • председатель наблюдательного совета ГК "Ангстрем" Сергей Радченко;
  • президент ООО "Алмаз" Сергей Змиевский;

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