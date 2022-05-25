Меры соцподдержки обсудят на заседании Госсовета под руководством Путина – Кремль

Меры социальной поддержки 25 мая обсудят на заседании Госсовета под руководством Владимира Путина. Об этом заявили в Кремле.

Сбербанк добавил свое мобильное приложение в новый магазин RuStore. Он доступен для Android.

Более 30% месячной нормы осадков выпадет в Москве 26 и 27 мая. Об этом сообщили синоптики.

