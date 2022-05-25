Компания Nike закроет магазины и уйдет с рынка РФ – СМИ

Nike не продлила соглашение с крупнейшим в России франчайзи. Таким образом, компания уходит из России. Об этом сообщили СМИ.

Онлайн-торговля была прекращена давно, но оставались десятки магазинов по всей стране. Новый товар уже не завозят, а только распродают остатки.

Причина, как пишут в Сети, в том, что производитель не нашел способов доставлять товар в Россию. Но этим могут заняться сами бизнесмены, считают маркетологи.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.