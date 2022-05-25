Российские производители молочной продукции заявили о возможном сбое поставок

Российские производители молочной продукции предупредили о возможном сбое поставок сметаны, творога и других кисломолочных товаров. Для их производства используют европейскую закваску, а доля импорта доходит до 80%.

В Минсельхозе сообщили, что запасов сырья достаточно, а сложности с логистикой решаются. Как может измениться ассортимент молочной продукции в московских супермаркетах? Какие альтернативные поставщики помогут российским производителям?

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

