ЦБ РФ проведет внеочередное заседание по ключевой ставке 26 мая

Центробанк может снова снизить ключевую ставку. Внеочередное заседание назначено на 26 мая. Однако плановое – только на 10 июня. В регуляторе сообщили, что видят пространство для снижения.

В данный момент ставка составляет 14%. По подсчетам Банка России, в мае инфляционные ожидания россиян снизились на один пункт – до 11,5%. И таким образом вернулись к уровню мая 2021.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.