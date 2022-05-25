Британский производитель одежды Marks&Spencer полностью покинет российский рынок. Об этом говорится в распространенном заявлении компании.

Отмечается, что крупный ритейлер прекратил поставки товаров в Россию еще в марте, однако из-за юридических особенностей работы не мог полностью выйти с российского рынка.

Таким образом, в РФ продолжали оставаться открытыми порядка 50 магазинов Marks&Spencer. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.