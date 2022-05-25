Курс евро опустился ниже 58 рублей впервые с июня 2015 года

Курс евро в ходе торгов впервые с июня 2015 года опустился ниже 58 рублей. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи.

В начале торговой сессии стоимость европейской валюты опустилась на 56 копеек – до 57,99 рубля. Доллар между тем подешевел на 80 копеек, до 56 рублей, что является для российской валюты наилучшим показателем с февраля 2018 года. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

