В России соки начнут продавать в белой упаковке из-за дефицита краски у Tetra Pak

Российские соки и вино станут выпускать в белой упаковке. Мера вынужденная – из-за санкций появился дефицит краски на заводах Tetra Pak. Но из-за менее яркой упаковки, вкус напитков хуже не станет, говорят производители.

Кроме того, некоторые компании думают перейти на обычные пластиковые бутылки. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.



