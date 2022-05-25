Российским ТЦ разрешат досрочно разрывать договор с арендаторами из недружественных стран

Российским торговым центрам разрешат досрочно разрывать договоры аренды с компаниями, которые приостановили работу. В основном это фирмы из недружественных стран, которые закрылись по политическим соображениям, и теперь ТЦ теряют деньги.

Во многих договорах прописано, что арендная плата зависит от выручки, а если магазин не работает, то ничего нет. Торговые площади простаивают. Пока непонятно, воспользуются ли своим новым правом ТЦ. Ведь арендаторы продолжают отдавать эксплуатационный платеж на охрану, уборку, работу систем пожарного контроля. Если их выселить – то и этих денег не будет. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.