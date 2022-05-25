Nike решила уйти с российского рынка – СМИ

Американский производитель обуви и одежды Nike уходит из России. Об этом пишут "Ведомости".

В связи с операционными сложностями Nike решила не продлевать существующие и не заключать новые договоры о поставках и продажах. Поэтому все фирменные магазины закроют.

Однако, по данным газеты, продукция Nike все же не исчезнет с российского рынка. Оптовые дистрибьюторы продолжат работать, и товары американской компании можно будет найти в мультибрендовых магазинах. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.



