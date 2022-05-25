Эксперты считают, что рекордная инфляция в Европе и США может растянуться на годы

Рекордная за последние 40 лет инфляция в Европе и США может растянуться на годы, считают экономисты. Дорожают в первую очередь топливо и продукты.

В Штатах уже воруют бензин, а в Италии подскочили в цене спагетти. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.