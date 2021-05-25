В Москве зафиксировали подорожание сезонных фруктов

В Москве начинается сезон черешни. Эти ягоды уже появились на прилавках, однако первых покупателей цены неприятно удивили.

Почему сезонные фрукты так быстро растут в цене? Подробнее о причинах подорожания – в сюжете телеканала Москва 24.