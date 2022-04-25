Сбербанк поддержал снижение ставки по льготной ипотеке на новостройки до 9%.

Минздрав утвердил предельные сроки отгрузки лекарств в аптеки.

Бренды остающихся в РФ компаний не будут вноситься в список для параллельного импорта. Об этом заявил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.