Стоимость ноутбуков и планшетов в РФ снизилась на 25%

Цены в российских магазинах снижаются. После мартовского взлета ретейлеры снова переписывают ценники, но теперь в обратную сторону.

Уже потеряли четверть цены ноутбуки и планшеты. Стоимость стиральных порошков и средств личной гигиены упала на 15%. Причина – укрепление рубля.

Когда же в магазинах снова появятся акции? Что еще из товаров будет дешеветь? И какой курс рубля ждать к лету? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

