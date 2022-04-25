Минпромторг включил 200 брендов в список товаров для параллельного импорта. Среди них – автомобили Land Rover, Chrysler, Chevrolet, Jaguar. Также в перечне значатся двигатели и запчасти.

Включена в список бытовая техника, например Electrolux и Siemens. Также в нем значатся мобильные телефоны Apple и Samsung, одежда и обувь.

Каким способом и маршрутом теперь будут ввозить в Россию эти товары? И как это отразится на ценах? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.