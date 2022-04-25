Генпрокурор РФ назвал жадность коммерсантов причиной роста цен на лекарства

Стоимость лекарств в аптеках выросла из-за жадности коммерсантов. Об этом сообщил генпрокурор России Игорь Краснов.

Проверки показали, что стоимость препаратов подскочила на пути от изготовителя до конечного покупателя. Проблема возникла во многих регионах. Генпрокурор потребовал от подчиненных продолжать мониторинг цен на лекарства и медицинские изделия.

Также на системной основе идут проверки ценообразования на товары первой необходимости и продукты питания. Попытки откровенных спекуляций будут жестко пресекать.

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