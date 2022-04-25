Российский рубль продолжил укрепляться на бирже

Рубль заметно укрепился на бирже. Евро 25 апреля опустился ниже 77 рублей впервые с июня 2020 года, он потерял более 3%.

Доллар торговался в районе 73 рублей. Его потери – около 3,16%.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

