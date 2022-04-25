Эксперт рассказал, почему ЦБ поменял порядок расчета курсов валют

Банк России изменил порядок расчета официальных курсов иностранных валют.

Так, курс доллара США по отношению к рублю будет рассчитываться на основе данных Мосбиржи о средневзвешенном курсе доллара к рублю по сделкам, которые были заключены с 10:00 до 15:30 по московскому времени. Уточняется, что аналогичный порядок расчета будет применяться к евро и юаню.

Руководитель направления "Макроэкономический анализ и финансовые рынки" Центра стратегических разработок Наталья Сафина рассказала, почему ЦБ поменял порядок расчета курсов валют. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.