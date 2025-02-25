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25 февраля, 18:15

Экономика

Эксперты отметили, что спрос на редкоземельные металлы растет очень быстро

Эксперты отметили, что спрос на редкоземельные металлы растет очень быстро

В Минприроды сообщили, что запасы редких металлов в России составляют 658 млн тонн

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Спрос на редкоземельные металлы растет очень быстро, отметили эксперты. В Минприроды подсчитали, что их общие запасы в России составляют 658 миллионов тонн.

По словам Владимира Путина, Россия является одним из безусловных лидеров по запасам этих ресурсов. Он отметил, что страна готова работать в этой сфере с любыми иностранными партнерами, в том числе с американскими.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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