Эксперты отметили, что спрос на редкоземельные металлы растет очень быстро

Спрос на редкоземельные металлы растет очень быстро, отметили эксперты. В Минприроды подсчитали, что их общие запасы в России составляют 658 миллионов тонн.

По словам Владимира Путина, Россия является одним из безусловных лидеров по запасам этих ресурсов. Он отметил, что страна готова работать в этой сфере с любыми иностранными партнерами, в том числе с американскими.

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