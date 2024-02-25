Правила ввоза автомобилей, растаможенных в странах ЕАЭС, изменятся 1 апреля

Правила ввоза автомобилей, растаможенных в странах Евразийского экономического союза, поменяются. До этого момента пригонять машины из-за рубежа можно было на более лояльных условиях, чем если бы они прибывали в Россию напрямую. Это делало официальные поставки и параллельный импорт менее выгодными.

С 1 апреля все недоплаченные налоги и сборы начислят через утилизационный сбор. Как на нововведение отреагирует рынок? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.