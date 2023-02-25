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25 февраля, 18:15

Экономика

Стало известно, почему на самом деле перед 8 марта дорожают цветы

Стало известно, почему на самом деле перед 8 марта дорожают цветы

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Перед 8 марта цветы в России как обычно дорожают, но это не связано с поставками или нехваткой товара, утверждают в Национальной ассоциации цветоводов.

По данным организации, импорт цветов в Россию сейчас стабильный, основными поставщиками РФ являются дружественные Кения и Эквадор. Там отмечают, что на самом деле цены растут из-за того, что на 8 марта спрос на цветы в 20 раз выше, чем обычно.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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