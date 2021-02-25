Алексей Мордашов стал самым богатым российским бизнесменом

Алексей Мордашов обошел Владимира Потанина и стал самым богатым российским бизнесменом. Это следует из данных рейтинга Forbes Real Time, которые обновляются в режиме онлайн.

В данный момент состояние совладельца "Северстали" и его семьи оценивают в 29,2 миллиарда долларов. Мордашов выбился в лидеры после падения акций "Норникеля" из-за информации о частичной приостановке двух рудников.

В результате Потанин обеднел на 4%. Теперь его состояние оценивается в 29 миллиардов. ​​Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.