В РФ хотят изменить параметры налога на автомобили

В России хотят изменить параметры налога на автомобили. На данный момент новые коэффициенты разрабатывают Минфин, Минпромторг и налоговая.

Согласно действующему закону, владельцы машин стоимостью более 3 миллионов рублей должны платить больше. Этот порог был установлен в 2014 году, когда массовые автомобили стоили дешевле, чем в настоящее время. Поэтому предлагается не только поднять "планку роскоши", но также и увязать размер налога с годом выпуска автомобиля и его мощностью. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.