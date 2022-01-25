Официальный курс евро вырос на 1,34 рубля

Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, 26 января, вырос на 1,34 рубля – до 88,93 рубля.

Курс доллара вырос на 1,28 рубля – до 78,64 рубля, следует из данных Банка России. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.